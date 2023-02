PNE: Weiteres Aufwärtspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research sind die Gespräche mit potenziellen Investoren bezüglich einer Übernahme des Windpark-Projektierers PNE AG beendet. Demnach schätze der Analyst, dass kein Investor bereit gewesen sei, den hohen Marktpreis zu zahlen. Dennoch halte er den Preis für gerechtfertigt und sehe sogar weiteres Potenzial durch die beschleunigte Wachstumsstrategie. In der Folge bestätigt der Analyst vor dem Hintergrund einer Sum-of-the-Parts-Bewertung sein Kursziel von 26,00 Euro und hebt das Rating auf „Buy“ (zuvor: „Add“) an.



