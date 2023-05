PNE: Chance auf Sonderertrag - Gewinnschätzungen erhöht

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

PNE hat trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im ersten Quartal aus Sicht von SMC-Research gute Chancen, die eigene Gewinnprognose für 2023 zu erfüllen. SMC-Analyst Holger Steffen geht sogar davon aus, dass diese deutlich übertroffen werden könnte, wenn der angestoßene Verkaufsprozess für die gesamten US-Aktivitäten erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Laut SMC-Research überzeuge PNE derzeit mit einer beeindruckenden operativen Dynamik, die insbesondere dem eigenen Portfolio zugutekomme. Noch nie hatte das Unternehmen so viele Projekte, die für den Eigenbestand vorgesehen seien, in der Entwicklung. Zugleich werden aber auch diverse Projekte im Ausland für einen Verkauf vorbereitet, was sich positiv auf die Zahlen der nächsten Quartale auswirken sollte, so das Researchhaus. Der nur moderate Umsatzanstieg und der deutliche Rückgang des operativen Gewinns im ersten Quartal werden nach Ansicht der Analysten daher eine Momentaufnahme bleiben. Das Management habe die Prognose, die mit 30 bis 40 Mio. Euro ein EBITDA in der Nähe des Vorjahreswertes (35,4 Mio. Euro) vorsehe, bekräftigt.

Und es könnte auch noch ein Sonderertrag hinzukommen, wenn das gesamte US-Geschäft verkauft werde. Der Prozess sei vorangeschritten, jetzt stehen nach Angaben des Researchhauses Verkaufsverhandlungen mit ausgewählten Kandidaten an.

Die Analysten halten einen Verkauf in diesem Jahr nun für wahrscheinlich und haben ihre EBITDA-Prognose auf 47,5 Mio. Euro angehoben. Bei ansonsten unveränderten Schätzungen habe sich das Kursziel dadurch von 15,20 auf 15,40 Euro leicht erhöht. Die Analysten sehen nach der starken Korrektur der Aktie jetzt ein Aufwärtspotenzial von 8 Prozent und bestätigen ihr Urteil „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.05.2023 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 11.05.2023 um 7:30 Uhr fertiggestellt und am 11.05.2023 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/05/2023-05-11-SMC-Update-PNE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.