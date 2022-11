Oddo BHF startet Porsche AG mit 'Outperform' - Ziel 120 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung der Papiere der Porsche AG bei einem Kursziel von 120 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Das einzigartige Profil mache den Sportwagenbauer zum attraktiven Investment gerade in unsicheren Wirtschaftszeiten, aber auch im Wandel hin zur E-Mobilität, schrieb Analyst Anthony Dick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letzterer biete immense Chancen, auch im Vergleich mit der Konkurrenz. Dick rechnet mit der branchenbesten Barmittelentwicklung und der attraktivsten Ausschüttungspolitik./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 07:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 07:32 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.