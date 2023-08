OVB: Ziele bestätigt

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die OVB Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) die Vertriebsprovisionen in einem unverändert schwierigen Umfeld leicht um 0,5 Prozent auf 170,6 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und nennt ein positives Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBIT aufgrund einer vergrößerten Mannschaft sowie weiterer Maßnahmen zur Schulung und Vertriebsunterstützung auf knapp 7 Mio. Euro (HJ 2022: 11 Mio. Euro) gesunken. Positiv habe sich die Region Osteuropa (CEE) entwickelt. Dort seien die Vertriebsprovisionen um 10 Prozent auf über 95 Mio. Euro geklettert. Dementgegen habe sich die Geschäftsentwicklung in Deutschland um 11 Prozent und in Süd- und Westeuropa um 8 Prozent abgeschwächt. Ungeachtet dessen sehe der Vorstand die Gesellschaft auf gutem Weg, die im März ausgegebene Guidance für das Gesamtjahr 2023 von 325 bis 350 Mio. Euro bei den Vermittlungserträgen und 16 bis 19 Mio. Euro beim EBIT zu erreichen. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 24,00 Euro und erhöht das Rating auf „Accumulate“ (zuvor: „Hold“).



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.08.2023, 10:15 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 11.08.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/OVB_11August2023.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.