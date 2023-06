ORBIS: Deutliche Umsatzsteigerung 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Orbis":

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) den Umsatz deutlich auf 120,5 Mio. Euro gesteigert und den Jahresüberschuss unterproportional auf 3,3 Mio. Euro verbessert. In der Folge senkt der Analyst zwar das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren als verlässlicher Partner beim Weg in die digitale Zukunft positioniert. Der Trend zur Digitalisierung halte unvermindert an und angesichts steigender Kosten in vielen Bereichen müsse im Kundenkreis noch stärker auf dieses Thema gesetzt werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit Blick auf die hervorragende Positionierung von ORBIS erwarte der Analyst in den kommenden Jahren weiteres Wachstumspotenzial. Nach Meinung des Analysten bilde die Gewinnung von qualifizierten Arbeitskräften einen entscheidenden Wachstumsfaktor. Hier habe ORBIS bereits steigende Kosten bei der Mitarbeitergewinnung zu verkraften. Mit den beiden Übernahmen im vergangenen Jahr seien jedoch zahlreiche neue Mitarbeiter gewonnen worden. Da die Gesellschaft unverändert über eine gut gefüllte Kasse verfüge, könne sich GSC auch in Zukunft weitere Zukäufe vorstellen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 8,60 Euro (zuvor: 8,70 Euro), bestätigt aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.06.2023, 15:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 06.06.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: gsc-research.de/berichte/101298

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.