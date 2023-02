Nuways senkt Ziel für Zeal Network auf 46 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat das Kursziel für Zeal Network nach vorläufigen Jahreszahlen von 49 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lottovermittler habe die eigenen Ziele erreicht und damit die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Henry Wendisch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2023 sollten gut erreichbar sein. Dazu sei die angekündigte Sonderdividende ein vernünftiger Schritt, die Bilanz zu optimieren und gleichzeitig den Nutzen der Anteilseigner zu maximieren./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / 08:29 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.