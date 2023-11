Nuways belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Ziel 5,50 Euro

Finanztrends Video zu Borussia Dortmund



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund (BVB) nach dem Sieg des Teams beim AC Mailand auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Die Westfalen kehrten mit Taschen voller Geld aus Mailand zurück, schrieb Analyst Philipp Sennewald in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn zu der Siegprämie von 2,8 Millionen Euro kämen noch 9,6 Millionen Euro an weiteren Prämien hinzu. Der Experte räumt dem BVB gute Chancen ein, in der K.O.-Runde unter die letzten vier zu kommen. Das sei auch wichtig, denn der europäische Fußballverband UEFA erhöhe ab der kommenden Champions-League-Runde die Prämien deutlich./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 07:54 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 07:54 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.