Noratis: Hohe Zinsen drücken Ergebnis

Die Noratis AG habe in ihrem Geschäftsbericht laut SMC-Research ihre vorab prognostizierten Zahlen bestätigt. Für das laufende Jahr rechne das Unternehmen aufgrund des Zinsanstiegs nun mit einem negativen Ergebnis. Auch der SMC-Analyst Adam Jakubowski erwartet für 2023 einen Verlust, sieht für die Aktie aber dennoch einen fairen Wert weit oberhalb des aktuellen Kurses.

Nach Darstellung von SMC-Research habe Noratis mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts die vorab gemeldeten Zahlen weitgehend bestätigt. Demnach habe der Umsatz ungeachtet der deutlichen Eintrübung des Marktumfelds zwar noch um 16 Prozent auf 85,6 Mio. Euro gesteigert werden können, doch das EBIT sei bedingt durch niedrigere Margen und ein negatives Bewertungsergebnis mit 12,5 Mio. Euro um mehr als ein Drittel unter dem Vorjahresniveau geblieben.

Auf der Ebene des Vorsteuer- und des Nettoergebnisses habe dies – wie auch die erhöhten Zinsen – allerdings durch hohe Erträge aus der Marktwertanpassung von Zinssicherungsinstrumenten zum großen Teil kompensiert werden können, weswegen der Jahresüberschuss lediglich um 13 Prozent auf 8,2 Mio. Euro gesunken sei.

Da sich der positive Effekt der Marktwertanpassung im laufenden Jahr wegen der erforderlichen Zeitwertanpassung wieder teilweise umkehren werde, werde Noratis erst jetzt die volle Wucht des Zinsanstiegs zu spüren bekommen und rechne deswegen mit einem negativen Ergebnis. Wie hoch dieses ausfalle, hänge davon ab, in welchem Umfang im aktuellen Umfeld noch Verkäufe realisiert werden können, ob es weiteren Abwertungsbedarf im Immobilienvermögen geben werde und, vor allem, wie sich die Zinsen weiter entwickeln, so die Analysten.

Bezüglich des ersten dieser Punkte sind die Analysten nun etwas zuversichtlicher, weil Noratis davon spreche, ein Verkaufsvolumen nicht weit unter dem Vorjahresniveau anzustreben, und bereits ca. die Hälfte des Ziels nach eigenen Angaben realisiert habe. Die Analysten haben deswegen den in ihrem Modell unterstellten Rückgang des Verkaufsvolumens auf -25 Prozent halbiert, woraus sich für 2023 eine Anhebung der Umsatz- und Ergebnisschätzungen ergeben habe. Gleichzeitig haben die Analysten aber den weiteren Zinsanstieg berücksichtigt, so dass sich ihr Kursziel in Summe etwas ermäßigt habe.

Mit 19,00 Euro liege es ein Drittel unter dem NAV zum Jahreswechsel, was die Analysten für ausreichend konservativ betrachten. Das aktuelle Kursniveau von rund 10 Euro sehen sie deswegen als von übertriebener Skepsis geprägt, zumal Noratis aufgrund der stützenden Rolle des Großaktionärs über gute Finanzierungsreserven verfüge, mit denen die sich in der Branchenkrise zwangsläufig ergebenden Chancen genutzt werden könnten. Vor allem aber sehen die Analysten das Geschäftsmodell akut zwar wegen des Zinsanstiegs unter Margendruck, in längerer Perspektive aufgrund des anhaltenden Mangels an günstigem Wohnraum als ausgesprochen stabil und potenzialträchtig.

Vor diesem Hintergrund bestätigen sie das Urteil „Buy“ mit dem Kursziel 19,00 Euro.

