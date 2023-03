NEXR: Wichtiges Projekt für Marktdurchbruch

Nach Darstellung von SMC-Research erzielt NEXR trotz einer deutlichen Umsatzsteigerung in 2022 immer noch relativ geringe Erlöse und arbeitet stark defizitär. SMC-Analyst Holger Steffen sieht jetzt aber Potenzial dafür, dass ein wichtiges Projekt in einem breiten Roll-out der Scanner-/Avatar-Lösung münden könnte.

Die vorläufigen Geschäftszahlen von NEXR für 2022 haben die Erwartungen laut SMC-Research erfüllt. Der Umsatz habe sich stark erhöht, um 120 Prozent auf rd. 0,9 Mio. Euro, bewege sich absolut gesehen aber weiter auf einem niedrigen Niveau, welches bei weitem nicht ausreiche, um die Kosten zu decken. Der Jahresfehlbetrag habe infolgedessen im letzten Jahr mit -15,1 Mio. Euro in der Zielspanne des Managements gelegen. Aktuell werde an der Finanzierung für die nächsten zwölf Monate gearbeitet, um den voraussichtlich erneut hohen Fehlbetrag zu decken.

Bei den Bemühungen um den Marktdurchbruch im Geschäft mit Scannern und Avataren stehe in diesem Jahr ein wichtiges Referenzprojekt in Asien mit H&M Thailand an, das im Erfolgsfall den Weg zu einem breiten Roll-out ebnen könnte, so das Researchhaus. Insgesamt sehen die Analysten NEXR auf dem richtigen Weg, auch wenn der Prozess langsamer voranschreite, als von ihnen erhofft. Ihr Kursziel habe sich daher mit dem Update des Bewertungsmodells von 2,80 auf 2,20 Euro reduziert, signalisiere damit aber immer noch ein deutliches Aufwärtspotenzial, wenn der Durchbruch, wie von den Analysten unterstellt, bald gelinge.

Ihr Urteil für die Aktie laute trotz des hohen rechnerischen Kurspotenzials weiter „Hold“, bis ein in den Zahlen ersichtlicher Erfolg in Projekten mit Skalierungspotenzial den Weg zu deutlich höheren Erlösen und niedrigeren Verlusten ebne.

