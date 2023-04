NAGA: Positive Ergebnisüberraschung

Aus Sicht von SMC-Research ist der NAGA Group im ersten Quartal bei soliden Erlösen eine positive Ergebnisüberraschung gelungen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht es jetzt als zentrale Managementaufgabe an, eine Dynamisierung der Erlösentwicklung ohne überproportionale Kostensteigerungen zu schaffen.

NAGA habe laut SMC-Research einen guten Start in das neue Jahr hingelegt. Die wesentlichen operativen KPIs zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend, so die Analysten, was zur Abwicklung von 2,9 Mio. Trades in den ersten drei Monaten geführt habe – verglichen mit rd. 8 Mio. im Gesamtjahr 2022. Die Erlöse pro Trade seien zwar niedriger ausgefallen, trotzdem habe mit 11,6 Mio. Euro ein Quartalsumsatz auf einem soliden Niveau erzielt werden können.

Bemerkenswert sei, dass dies mit starken Fortschritten bei der Reduktion der Kosten habe kombiniert werden können. Diese seien von durchschnittlich rund 6,6 Mio. Euro pro Monat im ersten Halbjahr 2022 auf 3,6 Mio. Euro pro Monat im ersten Quartal 2023 gesunken. Das verdeutliche massive Effizienzfortschritte.

Im laufenden zweiten Quartal sollen nach Aussage der Analysten die Kosten noch einmal um 20 Prozent reduziert, der operative Wachstumskurs aber fortgesetzt werden.

NAGA strebe grundsätzlich ein Umsatzwachstum um durchschnittlich mindestens 25 Prozent p.a. an, was den Analysten im Hinblick auf das laufende Jahr trotz zahlreicher aussichtsreicher Wachstumsinitiativen im aktuellen Umfeld jetzt zu ambitioniert scheine. Sie haben ihre Schätzung deswegen von 20 auf 8 Prozent reduziert, erwarten für die Folgejahre dann aber eine deutliche Dynamisierung.

Das Ergebnis des ersten Quartals werten sie indes als eine positive Überraschung, weshalb sie ihre EBITDA-Schätzung für 2023 angehoben haben. Ab dem nächsten Jahr überwiegen dann allerdings die geringeren Kostendegressionseffekte aus einer insgesamt niedrigeren Erlöskurve, so die Analysten.

Das Kursziel habe sich damit von zuletzt 4,10 Euro auf 3,60 Euro reduziert. Nichtsdestotrotz deute das ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie an.

Das Management stehe nun vor der Aufgabe, ohne überproportionale Kostensteigerungen eine weitere Dynamisierung der Erlösentwicklung zu schaffen. Das wäre dann die Basis für deutlich steigende Profite.

Die Analysten sehen gute Chancen für dieses Szenario, warten aber in Bezug auf die Umsatzentwicklung noch Belege aus den nächsten Quartalszahlen ab, die im positiven Fall eine Heraufstufung der Aktie auslösen würden. Bis dahin laute ihr Urteil weiterhin „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.04.2023 um 8:30 Uhr)

