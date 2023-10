Morgan Stanley startet Sandoz mit 'Overweight' - Ziel 31 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von Sandoz bei einem Kursziel von 31 Franken mit "Overweight" aufgenommen. Analyst Thibault Boutherin setzt damit in einer am Donnerstag vorgelegten Auftaktstudie nach der Abspaltung von Novartis auf das Wachstumspotenzial im Biosimilar-Bereich. Dabei handelt es sich um die Nachfolgepräparate von modernen Biotech-Arzneien. Boutherin sieht zwar durchaus Risiken, aber auch ein Chancen-Übergewicht dank der attraktiven Bewertung./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.