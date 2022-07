Morgan Stanley startet Flatexdegiro mit 'Underweight'

Finanztrends Video zu flatexDEGIRO



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von Flatexdegiro bei einem Kursziel von 8,80 Euro mit "Underweight" aufgenommen. Die enorm hohe Abhängigkeit des Onlinebrokers von volatilen Transaktionsumsätzen könnte sich als zweischneidiges Schwert erweisen, schrieb Analyst Panos Ellinas in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht die Tradinglust bei Privatkunden schwinden. Davon sei Flatex stärker betroffen als andere./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 04:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.