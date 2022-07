Morgan Stanley senkt Software AG auf 'Underweight' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat Software AG vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 30 Euro gesenkt. Die Analysten der US-Investmentbank rechnen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit soliden Berichten von Software-, IT- und FinTech-Unternehmen. Der Fokus dürfte sich auf Aussagen zum Ausblick richten, für 2023 befürchten sie ein schwierigeres, rezessives Wirtschaftsumfeld. Die Abstufung der Software AG begründete der zuständige Analyst Alastair Nolan mit einem Bewertungsvergleich: Anderswo im Sektor gebe es mehr Kurspotenzial./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 04:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.