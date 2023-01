Morgan Stanley senkt Novartis auf 'Underweight' - Ziel 88 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novartis von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel auf 88 Franken belassen. Analyst James Quigley und sein Kollege Mark Purcell rechnen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit einer Rotation der Anleger von defensiven in zyklische und wachstumsträchtige Pharma-Aktien. Vor allem dürften Anleger verstärkt Unternehmen mit höher Abhängigkeit vom Life-Science-Geschäft favorisieren, so ihre These. Unter diesen Umständen wurde die Einschätzung für Novartis gesenkt./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.