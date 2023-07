Morgan Stanley senkt Nokia-Ziel auf 4,50 Euro - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nokia von 5,00 auf 4,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Das Branchenumfeld für den Netzwerkausrüster dürfte im zweiten Halbjahr schwierig bleiben, schrieb Analyst Terence Tsui in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher habe er seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) abermals nach unten revidiert. Die Aktien sei günstig bewertet, solange aber Signale einer nachhaltigen Erholung fehlten, bleibe er bei seiner Anlageempfehlung./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 01:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.