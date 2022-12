Morgan Stanley hebt Ziel für SAP auf 125 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für SAP von 115 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Adam Wood rät in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf den europäischen Technologie- und Softwaresektor, im kommenden Jahr defensiv zu bleiben. ASML, Sage und SAP sind 2023 seine defensiven "Top Picks". Der Walldorfer Softwarehersteller SAP habe mit seinen etwa 80 Prozent wiederkehrenden Umsätzen ähnlich defensive Eigenschaften wie die britische Sage Group, schrieb er. Zudem sollte die Umstellung auf Abonnements im Jahr 2023 ein Ebit-Wachstum aus eigener Kraft im hohen einstelligen Prozentbereich stützen./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.