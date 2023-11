Morgan Stanley hebt L'Oreal auf 'Overweight' - Ziel 450 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat L'Oreal von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 450 Euro belassen. Analystin Sarah Simon läutete am Dienstag in ihrer Studie zur europäischen Konsumbranche einen Wachwechsel ein. Denn die Expertin stufte nicht nur L'Oreal hoch, sondern auch Reckitt ab. Sie setzt bei schwacher Verbraucherstimmung auf eine klar vorgezeichnete Wachstums- und Margenstory und nicht auf eine Trendwende, die sich erst beweisen müsse. Ihr Favorit in der Branche bleibt aber Haleon./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.