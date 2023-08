Mensch und Maschine: Weiter auf Wachstums- und Rekordkurs

Nach Darstellung von SMC-Research sei der Q2-Umsatz der Mensch und Maschine Software SE bedingt durch das Ende der Sonderkonjunktur in einem Teilbereich nur gering gewachsen, während sich der starke Ergebnisanstieg fortgesetzt habe. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht die Zahlen insgesamt etwas besser als erwartet und hat seine Schätzungen angehoben.

Bedingt durch das Ende der Sonderkonjunktur im Geschäft mit der Verlängerung von dreijährigen Autodesk-Verträgen sei der Umsatz des zweiten Quartals im Vorjahresvergleich kaum gewachsen, so SMC-Research. Ertragsseitig habe MuM den Wachstums- und Rekordkurs aber weiter fortsetzen können, so dass laut den Analysten nach sechs Monaten ein EBIT-Anstieg um 16 Prozent auf 26,3 Mio. Euro und ein Nettoüberschuss von 16,1 Mio. Euro (+14,3 Prozent) in den Büchern stehen.

Mit diesen Zahlen sehe Mensch und Maschine die eigene Prognose für das Gesamtjahr (ein EpS-Wachstum auf 164 bis 181 Cent je Aktie) untermauert, während die Analysten ihre Schätzungen erneut leicht angehoben haben. Nun erwarten sie für 2023 ein Umsatzwachstum um knapp 5 Prozent auf 335 Mio. Euro und einen Gewinn von 1,76 Euro je Aktie.

Dadurch und durch die hieraus resultierende Aufwärtsverschiebung der Schätzwerte für die Folgejahre habe sich ihr Kursziel auf 66,00 Euro erhöht (bisher: 63,60 Euro). Damit sehen die Analysten für die Aktie weiterhin ein hohes Kurspotenzial von über 20 Prozent. In Verbindung mit dem positiven Gesamteindruck und der ihres Erachtens nur unterdurchschnittlichen Schätzunsicherheit rechtfertige dies das Urteil „Strong Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.08.2023 um 9:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 01.08.2023 um 8:05 Uhr fertiggestellt und am 01.08.2023 um 8:35 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-01-SMC-Update-MuM_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.