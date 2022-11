Medios: Neue Wachstumsstrategie

Weitere Suchergebnisse zu "Medios":

Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research hat die Medios AG ihre neue Wachstumsstrategie festgelegt. Demnach nehme das Unternehmen die internationale Expansion und neue Geschäftsaktivitäten auf die Agenda. Zudem solle die Marktkonsolidierung in Deutschland beschleunigt werden. Hierfür sei das Unternehmen laut Warburg finanziell stark aufgestellt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 46,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



