Medios: Attraktives Geschäftsmodell

Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research will die Medios AG im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) einen operativen Cashflow von 40 bis 50 Mio. Euro erzielen. Dies erscheine dem Analysten vor dem Hintergrund der Entwicklung der Vorräte und des Lagerumschlags plausibel. Darüber hinaus habe Medios laut Warburg den Kostendruck unter Kontrolle und biete attraktive Wachstumschancen. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 50,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.08.2022, 11:35 Uhr)



