Masterflex: Höheres Gewinn- und Kursziel

Nach Darstellung von SMC-Research habe die Masterflex SE ihr dynamisches Umsatz- und vor allem Ergebniswachstum auch im dritten Quartal fortgesetzt. Die aktuelle Bewertung der Aktie spiegelt nach Ansicht von SMC-Analyst Adam Jakubowski die sehr gute Positionierung des Unternehmens und seine Perspektiven nicht angemessen wider.

Laut SMC-Research scheine Masterflex von der gesamtwirtschaftlichen Abschwächung überhaupt nicht betroffen zu sein und habe das dynamische Umsatz- und vor allem Ergebniswachstum auch im dritten Quartal fortgesetzt. In Summe der ersten neun Monate stehe nun ein Umsatzanstieg um 28 Prozent auf 76 Mio. Euro und ein um 80 Prozent erhöhtes operatives EBIT von 10,4 Mio. Euro in den Büchern. Auf dieser Grundlage habe der Vorstand seine Ziele für das Gesamtjahr auf 92 bis 96 Mio. Euro (bisher: 83 bis 87 Mio. Euro) beim Umsatz und 9,3 bis 10,5 Mio. Euro beim operativen EBIT (bisher: 8,3 bis 9,0 Mio. Euro) angehoben, wofür ergebnisseitig bereits ein leichter Verlust in dem saisonal schwächeren vierten Quartal reichen würde.

Auch die Analysten haben ihre Schätzungen angepasst und sehen den fairen Wert nun bei 13,00 Euro und damit weit oberhalb des aktuellen Kurses. Auch wenn die konjunkturellen Risiken nicht zu leugnen seien, spiegele die aktuelle Bewertung der Aktie ihres Erachtens die sehr gute Positionierung des Unternehmens und seine Perspektiven nicht angemessen wider. Die Analysten bestätigen daher ihr Urteil „Buy“.

