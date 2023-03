Masterflex: Deutlich besser als erwartet

Nach Darstellung von SMC-Research habe die Masterflex SE mit ihren Zahlen nicht nur die eigenen Prognosen, sondern auch die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski konstatiert dem Unternehmen ein robustes Geschäftsmodell und traut der Aktie noch hohes Potenzial zu.

Masterflex habe exzellente Zahlen für 2022 gemeldet und damit sowohl die eigene Prognose als auch die Schätzungen des Researchhauses deutlich übertroffen. Auf vorläufiger Basis sei der Umsatz um 27 Prozent auf über 100 Mio. Euro gesteigert worden, während das operative EBIT sogar um 69 Prozent auf 11,4 Mio. Euro habe verbessert werden können. Dies entspreche einer EBIT-Marge von 11,4 Prozent, womit das Ziel der Rückkehr in die Zweistelligkeit nach sieben Jahren wieder klar erreicht worden sei.

Die hohe Dynamik sei mehreren Faktoren zu verdanken, von denen die robuste Nachfrage aus den adressierten Branchen und die in den Vorjahren umgesetzten Effizienzverbesserungsmaßnahmen die wichtigsten seien. Zudem habe Masterflex die Preissteigerung im Materialbereich weitgehend an die Kunden weiterreichen können, was die starke Marktstellung des Unternehmens unterstreiche.

Nach dem letztjährigen Umsatzsprung, mit dem das bisherige Mittelfristziel (Umsatz von 100 Mio. Euro bis 2024) zwei Jahre früher erreicht worden sei, wolle Masterflex auch im laufenden Jahr und darüber hinaus weiter wachsen, als langfristiges Ziel (bis 2030) gelte, dies allerdings auch unter Einschluss von Akquisitionen, die Marke von 200 Mio. Euro.

Die Analysten halten dies für gut erreichbar. Das Unternehmen habe sowohl in den Corona-Jahren als auch in dem von extremer Verunsicherung belasteten Jahr 2022 seine Widerstandsfähigkeit bewiesen und sei gestärkt aus dieser Phase hervorgegangen. Dieses robuste Geschäftsmodell, in Kombination mit der erfahrenen Unternehmensführung und der kerngesunden Bilanz, sprechen ihres Erachtens für die Aktie.

Deren fairen Wert sehen die Analysten weiterhin bei 13,00 Euro und damit deutlich oberhalb des aktuellen Kurses, weswegen sie das Urteil „Buy“ bekräftigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.03.2023 um 9:17 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 22.03.2023 um 8:35 Uhr fertiggestellt und am 22.03.2023 um 8:45 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-22-SMC-Comment-Masterflex-SE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.