MS Industrie: Wachstum soll sich fortsetzen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um über 25 Prozent auf gut 206 Mio. Euro erzielt und das Nachsteuerergebnis mit rund 1,2 Mio. Euro ins Plus gedreht. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage erwarte das Management der MS Industrie AG eine Fortsetzung des in 2022 erreichten Umsatz- und Ergebniswachstums. Konkret werde mit Umsatzerlösen von rund 235 Mio. Euro ein Anstieg von 14 Prozent prognostiziert. Zudem solle das Ergebnis auf allen Ebenen gegenüber 2022 deutlich gesteigert werden. Nach Meinung der Analysten dürfe im aktuellen Geschäftsjahr insbesondere das Ultraschall-Segment, geprägt von Aufholeffekten und von der Generierung neuer Aufträge, dynamischer wachsen. Demnach rechne GBC für 2023 mit Umsatzerlösen von 235,0 Mio. Euro, gehe jedoch für die kommenden Geschäftsjahre konservativ von einer rückläufigen Umsatzdynamik aus. Überproportional solle hingegen die Ergebnisentwicklung sein. Bis 2025 werde mit einer Steigerung der EBITDA-Marge auf 12,2 Prozent gerechnet. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells heben die Analysten das Kursziel auf 2,90 Euro (zuvor: 2,85 Euro) an und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



