MHP Hotel: Ergebnis besser als erwartet

Laut SMC-Research habe die MHP Hotel AG im letzten Geschäftsjahr trotz eines leichten Umsatzrückganges ihr Ergebnis deutlich verbessert und sei wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Auch die Perspektiven seien weiterhin überzeugend, weswegen SMC-Analyst Adam Jakubowski seine Schätzungen im Wesentlichen unverändert gelassen und sein positives Urteil bestätigt hat.

Mit der Vorlage des Konzerngeschäftsberichts für ihre hundertprozentige Tochter Munich Hotel Partners GmbH und deren Töchter habe die MHP Hotel AG die bereits vorab bekannten vorläufigen Zahlen umsatzseitig bestätigt und beim Ergebnis deutlich übertroffen. Konkret habe der GmbH-Konzern, in dem das operative Geschäft von MHP angesiedelt sei, im letzten Jahr zwar einen leichten Umsatzrückgang auf 33,3 Mio. Euro verzeichnet, dafür aber das Ergebnis deutlich verbessert. Sei im Vorjahr aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie noch ein Verlust von -3,3 Mio. Euro ausgewiesen worden, habe nun ein Jahresüberschuss von 2,1 Mio. Euro gemeldet werden können – 0,6 Mio. Euro mehr als man im April angekündigt habe.

Entscheidend dafür seien die verbesserten operativen Zahlen der Hotels gewesen, was umsatzseitig aber durch den Abgang eines Standorts aus dem Portfolio überdeckt worden sei. Zusammen mit den weiter reduzierten Kosten und dem höheren Beitrag der staatlichen Corona-Hilfen sei so das EBITDA um mehr als 7 Mio. Euro verbessert und der operative Cashflow ins Plus gedreht worden.

Bestätigt habe MHP auch die Prognose für das laufende Jahr, die eine Umsatzverdreifachung auf 90 bis 100 Mio. Euro und eine weitere EBITDA-Zunahme auf bis zu 7 Mio. Euro vorsehe. Die Prognose stütze sich einerseits auf die Markterholung nach den zwei Jahren Corona-Pandemie, die laut MHP derzeit deutlich spürbar sei. Unter anderem berichte das Unternehmen von einer Auslastung nur noch knapp unterhalb der Vorkrisenwerte und von Zimmerraten teils deutlich darüber. Andererseits werden laut den Analysten die diesjährigen Zahlen von der antizyklischen Expansionsoffensive in 2021 und der Neueröffnung von vier weiteren Hotels profitieren, was auch die Entwicklung in 2023 beflügeln dürfte.

Auch wenn nach Ansicht des Researchhauses die gesamtwirtschaftlichen Risiken zuletzt deutlich zugenommen haben, scheine MHP damit noch gut zurecht zu kommen. Damit sehen die Analysten das Unternehmen derzeit auf Kurs, um die diesjährigen Ziele zu erreichen. Auch die weiteren Perspektiven seien weiterhin überzeugend, weswegen die Analysten ihre Schätzungen im Wesentlichen unverändert gelassen haben. Auf deren Grundlage sehen sie den fairen Wert der MHP-Aktie bei 4,10 Euro und bestätigen auf dieser Basis das Urteil „Speculative Buy“.

