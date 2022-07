Lloyd Fonds: Neue Langfrist-Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyd Fonds":

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research will die Lloyd Fonds AG auf Basis der neuen Strategie GROWTH 25 bis zum Ende des Jahres 2025 die Assets under Management (AuM) auf 8 bis 10 Mrd. Euro steigern. Dennoch habe der Analyst vor dem Hintergrund des herausfordernden Marktumfelds seine Schätzungen angepasst und erwarte AuM von 5,3 Mrd. Euro bis zum Jahresende 2022. Bis Ende 2025 rechne er mit 7,6 Mrd. Euro, was noch unter der vom Unternehmen genannten Range liege. In der Folge reduziert der Analyst sein Kursziel auf 13,90 Euro (zuvor: 16,50 Euro), erneuert aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.07.2022, 11:10 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 26.07.2022 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

