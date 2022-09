Lloyd Fonds: Kaufvotum erneuert

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyd Fonds":

Nach Darstellung des Analysten Frederik Jarchow von Hauck & Aufhäuser hat die Lloyd Fonds AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) einen Rückgang beim Pro-Forma-Umsatz um 17 Prozent auf 13,4 Mio. Euro verbucht. Dieser beinhalte unter anderem die jüngsten Zukäufe. Das Pro-Forma-EBITDA sei auf -4,4 Mio. Euro gesunken. Demnach passe Hauck & Aufhäuser die Schätzungen an. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 10,00 Euro (zuvor: 11,00 Euro), erneuert aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.09.2022, 10:00 Uhr)



