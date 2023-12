LAIQON: Starke Impulse für das Wachstum

LAIQON hat nach Darstellung von SMC-Research zwei wichtige Kooperationen abgeschlossen, die das Wachstum in den nächsten Jahren stark stimulieren sollten. SMC-Analyst Holger Steffen sieht die Perspektiven im Kurs nicht richtig gewürdigt und verortet den fairen Wert deutlich über dem aktuellen Niveau.

LAIQON habe laut SMC-Research in den letzten Jahren mit dem KI-Anlagesystem LAIC Advisor und der Datenplattform DAP 4.0 sehr innovative Systeme entwickelt und am Markt etabliert, was im laufenden Jahr den Abschluss großer Kooperationen ermöglicht habe. Von dem Joint Venture mit der Volksbank Rosenheim für die klassische Vermögensverwaltung und der Zusammenarbeit mit Union Investment zur Einführung einer Lösung für die individuelle, KI-basierte Vermögensverwaltung werden in den kommenden Jahren starke Impulse für das Konzernwachstum ausgehen, so die Analysten.

Dadurch bestehen nun Blaupausen für die Zusammenarbeit mit großen Partnern. Die Analysten gehen davon aus, dass die Gesellschaft in Zukunft noch weitere Kooperationen in dieser Form abschließen werde.

Damit werde die Wachstumsagenda sehr gut untermauert. Bis Ende 2025 sollen die AuM von LAIQON von 6 Mrd. Euro per Ende Juni dieses Jahres auf 8 bis 10 Mrd. Euro steigen, dann wolle die Gesellschaft eine EBITDA-Marge von mindestens 45 Prozent erwirtschaften (bezogen auf die Nettoerlöse nach Provisionen). Als starker Treiber werde dabei die digitale Vermögensverwaltung LAIC gesehen, die dann einen Beitrag zu den AuM von 1,5 Mrd. Euro leisten solle. Die kürzlich veröffentlichten Planungen des Unternehmens sehen im Anschluss bis 2028 einen weiteren kräftigen Anstieg der LAIC-AuM auf 5,5 bis 6,5 Mrd. Euro vor.

Werden diese Pläne erfüllt, sollte sich die Asset-Basis von LAIQON in fünf Jahren auf mehr als 15 Mrd. Euro belaufen. Die Analysten haben in ihrem Modell vorsichtiger kalkuliert, ihre Schätzungen für die kommenden Jahre aber per Saldo angehoben. Damit sei ihr Kursziel von zuletzt 12,60 Euro auf 13,30 Euro gestiegen. Aus ihrer Sicht werden die hervorragenden Wachstumsperspektiven und die starke Marktposition im Bereich digitaler Anlagesysteme am Markt nicht richtig gewürdigt. Die Analysten sehen daher nach dem jüngsten Kursrückgang ein Kurspotenzial von mehr als 100 Prozent und bekräftigen ihre Einstufung mit „Buy“.

