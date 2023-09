LAIQON: Kräftiges Wachstum und Ergebnisverbesserung

LAIQON ist nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr ein Umsatzwachstum um 79 Prozent auf 15,3 Mio. Euro gelungen, zugleich wurde der EBITDA-Verlust auf -2,0 Mio. Euro reduziert. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet starke Impulse aus großen Wachstumsprojekten, mit denen das Unternehmen seine strategischen Ziele bis 2025 erreichen sollte.

Dank einer stark gewachsenen Asset-Basis habe LAIQON den Halbjahresumsatz kräftig ausgeweitet, um 79 Prozent auf 15,3 Mio. Euro. Obwohl keine Performance-Fees habe vereinnahmt werden können, habe sich auch das Ergebnis deutlich verbessert – der EBITDA-Fehlbetrag sei von -6,7 auf -2,0 Mio. Euro reduziert worden.

Im Zeitraum von März bis Juni habe die AuM allerdings per Saldo nicht weiter ausgebaut werden können, sie seien mit 6,0 Mrd. Euro auf dem Niveau von Ende Februar geblieben. Das volatile Kapitalmarktumfeld habe die Akquise erschwert, außerdem habe LAIQON die eigenen Fonds auf nachhaltige Lösungen (Klasse 8 und Klasse 9) umgestellt, was den Vertrieb temporär gebremst habe. Jetzt sei der Prozess weitgehend abgeschlossen, was die Vermarktung nun erleichtern sollte, so SMC-Research.

Ebenfalls ein starker Impuls sei aus den Großprojekten zu erwarten, die mit dem genossenschaftlichen Sektor initiiert worden oder noch in Vorbereitung seien. Die Analysten sehen darin ein großes Potenzial für die Gesellschaft und gehen davon aus, dass die Wachstumsziele der Strategie GROWTH 25, die für das übernächste Jahr AuM im Volumen von 8 bis 10 Mrd. Euro vorsehen, erreicht werden können.

Auf dieser Basis sehen sie den fairen Wert der Aktie aktuell bei 12,60 Euro. Auch wenn das Kursziel unter ihrer bisherigen Taxe (13,70 Euro) liege, da die Analysten das Asset-Wachstum wegen der kleinen Wachstumsdelle im zweiten Quartal vorsichtshalber etwas nach unten angepasst und die Gebührensätze auf Basis der Halbjahreszahlen neu kalkuliert haben, biete die Expansionsstrategie aus ihrer Sicht damit ein hohes Kurspotenzial. Sie bekräftigen vor diesem Hintergrund ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.09.2023 um 8:38 Uhr)

