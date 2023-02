LAIQON: Kooperationen bieten großes Potenzial

Nach Darstellung von SMC-Research hat LAIQON zusammen mit der Volksbank Rosenheim ein Joint-Venture für die klassische Vermögensverwaltung gegründet. Aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen bieten Kooperationen mit genossenschaftlichen Instituten großes Potenzial für das Unternehmen, die Aktie bleibt aus seiner Sicht ein Kauf.

LAIQON habe laut SMC-Research eine umfassende Informations- und Managementplattform für die Kapitalanlage – die Digital Asset Platform 4.0 – entwickelt und könne dank dieser Innovation nun die Marktdurchdringung auch mit aussichtsreichen Kooperationen forcieren. Aktuell werde gemeinsam mit der Volksbank Rosenheim, der zehntgrößten Genossenschaftsbank in Deutschland, die klassische persönliche Vermögensverwaltung adressiert. Neben der DAP 4.0 bringe LAIQON in diese Zusammenarbeit insbesondere auch die große eigene Kompetenz in der Asset Allocation mit ein.

Die Analysten sehen ein großes Potenzial für das Unternehmen im genossenschaftlichen Sektor und erwarten weitere Kooperationen dieser Art. Insgesamt sehen sie das von ihnen unterstellte Expansionsszenario mit den jüngsten Wachstumsinitiativen untermauert. Bei unveränderten Schätzungen bestätigen sie ihr Kursziel von 13,00 Euro für die Aktie, das ein erhebliches Aufwärtspotenzial biete. Ihr Urteil lautet daher weiterhin „Buy“.

