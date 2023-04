LAIQON: Deutliche Verbesserungen 2023 erwartet

Nach Darstellung des Analysten Frederik Jarchow von NuWays hat die LAIQON AG (vormals: Lloyd Fonds AG) im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) einen Umsatz von 21,6 Mio. Euro erzielt und dabei ein EBITDA von -9,9 Mio. Euro verbucht. Insgesamt seien die Zahlen zwar nicht gut, aber besser als erwartet ausgefallen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 9,50 Euro (zuvor: 10,00 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.04.2023, 10:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der NuWays AG am 06.04.2023 um 07:58 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.aktien-global.de/cms/wp-content/uploads/2023-04-06-Interessenkonflikte-NuWays-LAIQON.pdf