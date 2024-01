Jefferies senkt Ziel für Wacker Chemie auf 116 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Wacker Chemie AG



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 146 auf 116 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wie die Chemiebranche insgesamt sei auch Wacker Chemie mit deutlichem Gegenwind bei Nachfrage und Verkaufspreisen konfrontiert, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letzteres gelte bei Wacker vor allem mit Blick auf den Chip- und Solarindustriegrundstoff Polysilizium. Die Umsetzung deutlicher staatlicher Unterstützung für das Polysiliziumgeschäft sei immer noch möglich, ein spürbarer Gewinnbeitrag 2024 erscheine aber mittlerweile weniger wahrscheinlich. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen, sieht aber noch ausreichend Kurspotenzial für eine Kaufempfehlung./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 06:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 06:43 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.