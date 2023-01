Jefferies senkt Ziel für Vodafone auf 85 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vodafone von 100 auf 85 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Anfang Februar anstehenden Quartalszahlen des britischen Telekomkonzerns dürften einen deutlichen Umsatzrückgang in Deutschland belegen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Unternehmensführung werde erklären müssen, dass eine schnellere Strategieumsetzung mehr bedeute als nur mehr Kostensenkungen, da höhere Investitionen nötig seien. Dellis senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitdal) für 2024 und 2025 und sieht den rückläufigen Barmittelzufluss (FCF) 2024 nach eigener Aussage nun sechs Prozent unter der Konsensschätzung./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 13:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2023 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.