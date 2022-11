Jefferies senkt Ziel für Vodafone auf 100 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vodafone vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 122 auf 100 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Jerry Dellis senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den frei verfügbaren Barmittelzufluss und liegt aktuell unter den Markterwartungen. Der britische Telekommunikationskonzern sehe sich einem hartnäckigen Gegenwind ausgesetzt. In Deutschland agiere das Unternehmen unter seinen Möglichkeiten und die Krise der Lebenshaltungskosten erschwere die Markterholung./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 14:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 14:04 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.