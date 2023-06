Jefferies senkt Ziel für Vestas auf 246 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas nach Quartalszahlen von 254 auf 246 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windturbinenhersteller habe einen starken Jahresstart verzeichnet, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Erwartung sinkender Verkaufspreise habe er jedoch seine Prognose für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Jahres 2025 reduziert./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2023 / 04:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.