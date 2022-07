Jefferies senkt Ziel für Vestas auf 167 Kronen - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 177 auf 167 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lucas Ferhani senkte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie erneut seine Schätzungen für Hersteller von Windkraftanlagen. Bei Vestas liege er nun am unteren Ende der Unternehmenszielspannen und bei der Siemens-Energy-Tochter Siemens Gamesa noch darunter. Die Nachfragedynamik bleibe schwach, da Inflation und Preisdisziplin weiter die Auftragslage belasteten. Dazu hätten die Corona-Lockdowns in China die bestehenden Lieferketten- und Frachtprobleme insbesondere bei Vestas noch verschärft./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 10:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.