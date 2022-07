Jefferies senkt Ziel für UBS auf 18,60 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS nach Zahlen von 21,00 auf 18,60 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal der Großbank sei schwach ausgefallen, aber schlimmer dürfte es nun nicht mehr werden, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie senkte ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für 2023 und 2024./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 15:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.