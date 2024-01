Jefferies senkt Ziel für Tesla auf 185 Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 225 auf 185 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Diese hätten nicht deshalb enttäuscht, weil der Elektroautobauer ein "deutlich geringeres Wachstum" in Aussicht gestellt habe, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Vielmehr hätte die Anleger das Fehlen einer Vision oder eines Plans bemängelt, um die Wachstumspause dafür zu nutzen, Lücken in den Geschäftsmodellen zu schließen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2024 / 16:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2024 / 16:09 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.