Jefferies senkt Ziel für Swiss Re auf 99 Franken - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 100 auf 99 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sowohl die Ergebnisveröffentlichung als auch die Telefonkonferenz hätten Beweise für die Bemühungen des Managements geliefert, den Rückversicherungskonzern zu verändern, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er aktualisierte seine Schätzungen, betonte aber, dass diese angesichts der bevorstehenden Umstellung der Bilanzierung von US-GAAP auf IFRS 17 von abnehmender Bedeutung seien./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 14:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 14:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.