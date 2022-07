Jefferies senkt Ziel für Swiss Re auf 75 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 82 auf 75 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der Zahlen zum zweiten Quartal habe er seine Prognosen an die bekannten Schäden in der Rückversicherungsbranche angepasst, schrieb Analyst Philip Kett in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das Hauptaugenmerk dürfte aber auf die Bilanz mit dem erhöhten Verschuldungsgrad gerichtet sein./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 14:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.