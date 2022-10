Jefferies senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 53 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Finanztrends Video zu Siemens Healthineers



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Corona-Tests außen vor gelassen, sei die Auftragsentwicklung bei dem Medizintechnik-Konzern ermutigend, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auftragsbücher untermauerten das Wachstum. Auch wenn die Preisentwicklung die Inflation im zweiten Halbjahr 2023 etwas aufwiegen sollte, blickt er nun aber etwas vorsichtiger voraus./tih/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.