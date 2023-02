Jefferies senkt Ziel für Shell auf 3000 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell nach den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 3100 auf 3000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es habe seine Gewinnschätzungen bis 2024 reduziert, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Hauptgrund dafür seien steigende Betriebskosten. Shell bleibe derweil unter den hoch kapitalisierten Werten sein bevorzugter Branchenwert in Europa. So würden die Aktien des Konzerns derzeit auf Basis der erwarteten Rendite des freien Barmittelflusses höher gehandelt als die Papiere der Wettbewerber BP und Totalenergies. Zudem seien bei Shell die Wachstumsperspektiven in puncto Aktionärsvergütung besser./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2023 / 12:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.