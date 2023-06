Jefferies senkt Ziel für Schaeffler auf 5,80 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu Schaeffler Vz



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen zum zweiten Quartal von 6,20 auf 5,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Himanshu Agarwal erwartet laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick einen Konzernumsatz von 4 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 250 Millionen Euro. Damit liege er 15 Prozent unter dem Analystenkonsens. Einer Schwäche in den Auto- und Industriezuliefersparten dürfte das gute Geschäft mit Ersatzteilen gegenüber stehen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 07:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 07:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.