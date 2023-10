Jefferies senkt Ziel für Roche auf 285 Franken - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche vor Quartalszahlen von 305 auf 285 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Peter Welford sieht bei dem Pharmakonzern gewissen Spielraum für eine Anhebung der bisherigen Ziele. Derweil dürften die Umsätze im dritten Quartal die Erwartungen erfüllen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Vor allem beim Augenmittel Vabysmo und den Polivy-Umsätzen bestehe die Möglichkeit, dass beide klar besser als erwartet abschneiden. Der Fokus von Analysten und Investoren werde unterdessen auf größeren Fusionen und Übernahmen liegen sowie auf potenziellen Auswirkungen der Anti-Korruptions-Initiativen in China, den Trends bei Vabysmo, den Einführungskennzahlen von Lunsumio und Columvi sowie dem Anti-TIGIT-Programm von Tiragolumab./AWP/ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 08:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.