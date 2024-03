Jefferies senkt Ziel für Reckitt auf 4000 Pence - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt von 4600 auf 4000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Unsicherheit rund um Rechtsstreitigkeiten halte bei dem Konsumgüterkonzern an, schrieb Analyst David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Urteil eines US-Geschworenengerichts gegen die Konzerntochter Mead Johnson sei es offen, wie viele Klagefälle und Ansprüche es letztlich geben werde. Er bezifferte das Rechtsrisiko in seinem Basisszenario auf 5,5 Milliarden Pfund./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2024 / 15:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2024 / 15:51 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.