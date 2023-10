Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf 90 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Für einen Kursanstieg der Aktie reiche es nicht, wenn der Sportwagenbauer die zum Börsengang lancierten Ergebnisziele lediglich erreiche, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen moderat. Damit berücksichtigte er die Kosten für die Einführung neuer Modelle sowie die anhaltend hohen Investitionen in Produkte und die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Dies dürfte dem Experten zufolge die Gewinne mindestens bis 2025 auf dem derzeitigen Niveau einfrieren./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2023 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2023 / 17:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.