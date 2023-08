Jefferies senkt Ziel für Pfizer auf 38 Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer nach Zahlen von 40 auf 38 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wie erwartet habe der US-Pharmakonzern ein schwieriges Quartal hinter sich, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er zuvorderst auf die Covid-bezogenen Umsätze, die hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben seien. Er senkte unter anderem seine entsprechenden Jahresschätzungen. Wegen mangelnder Klarheit, ob es im zweiten Halbjahr wieder zu einer Beschleunigung der Umsätze komme, bleibe Pfizer auf der Strafbank./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 15:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 15:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.