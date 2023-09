Jefferies senkt Ziel für Pernod Ricard auf 220 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Zahlen von 230 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Entsprechend der bisherigen Signale des Spirituosenherstellers rechnet Analyst Edward Mundy mit einem schwachen Start in das neue Geschäftsjahr, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Der Experte kürzte daher seine Schätzungen. Generell normalisiere sich zwar nach den vergangenen Jahren das starke Wachstum, dennoch bleibe die Aktie ein Qualitätswert, der günstig zu haben sei. Pernod biete eine "attraktive Balance" von Umsatzwachstum und zunehmendem Kostenbewusstsein./tav/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 09:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 09:37 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.