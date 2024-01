Jefferies senkt Ziel für LVMH auf 695 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 710 auf 695 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine vorsichtige Einschätzung des europäischen Luxusgütersektors bleibe zu Beginn des Jahres 2024 bestehen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die bevorstehende Quartalsberichtssaison dürfte eine weitere Normalisierung im US-Geschäft, eine anhaltende Schwäche in Europa und einen begrenzten Anstieg der Ausgaben chinesischer Konsumenten aufzeigen. Er reduzierte seine 2024er Gewinnprognosen (EPS) für den Sektor um rund 5 Prozent und liegt damit nach eigener Angabe rund 10 Prozent unter der Konsensschätzung./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2024 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.