Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 40 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem guten Jahresschluss der beiden Staplerhersteller Kion und Jungheinrich. Saisonal betrachtet sei das Schlussquartal üblicherweise ein starkes, und die Automatisierung in der Lagerbewirtschaftung dauere fort. Generell schaut er zwar optimistisch auch auf das neue Jahr, bei Jungheinrich könnten aber etwas höhere Kosten und Investitionen Druck auf die Margen ausüben./bek/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 06:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 06:57 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.