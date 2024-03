Jefferies senkt Ziel für Hugo Boss auf 65 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 80 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Frederick Wild reagierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem niedrigeren Kursziel auf kurzfristigen konjunkturellen Druck auf den Modekonzern. Zudem dürften die in Zukunft zu erwartenden Ergebnisse stärker schwanken./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 11:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 11:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.